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НОВОСТИ

ОШ: Наблюдатели за электронным голосованием в Москве получат новые инструменты контроля

17:24 11.08.2022

У наблюдателей, которые будут следить за чистотой предстоящего в Москве 9-11 сентября голосования, появится больше инструментов контроля, сообщили представители столичного Общественного штаба по наблюдению за выборами. В частности, они впервые смогут записывать в блокчейн проверочные транзакции, а представители территориальных избирательных комиссий (ТИК) смогут распечатывать и хранить в бумажном виде данные из блокчейна.

Также в Москве впервые в России на выборах будет использоваться электронный реестр избирателей. «Главное преимущество электронного реестра избирателей в том, что система непрерывно собирает и обновляет всю ту информацию, которую ранее члены избирательных комиссий сверяли несколько часов», – отмечает начальник управления информатизации Мосгоризбиркома Владимир Мирюгин. Благодаря электронному реестру, удастся избежать ошибок, связанных с хранением данных на бумаге. Также технология позволит ускорить процесс голосования, ведь отыскать человека в электронной базе можно быстрее, чем в бумажном списке.

Наблюдатели за онлайн-голосованием получат места в Общественном штабе и ТИКах. Волонтеры смогут подключаться к блокчейн-сети, в которую будут записываться голоса и контролировать чистоту электронного голосования. Потом наблюдатели смогут найти их и убедиться, что те остались на своем месте, а цепочка данных, связанная с ходом голосования, не менялась.

Кроме того, доступ к блокчейну будет предоставлен и IT-специалистам, представляющим политические партии.

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