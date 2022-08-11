Госдеп: США привержены соблюдению ДСНВ
22:00 11.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Его попросили прокомментировать заявление заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Рябкова о том, что причиной вывода российских объектов из-под инспекционной деятельности в рамках ДСНВ стало намерение США провести инспекцию в ближайшие дни, а это в текущих обстоятельствах выглядело бы «как откровенная провокация».
«США привержены соблюдению ДСНВ. Как отмечал президент [Джо] Байден, сейчас мы больше, чем когда-либо со времен холодной войны, должны работать над снижением риска гонки вооружений или новой ядерной эскалации», — ответил Пател.
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