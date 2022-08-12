Лишь представитель Украины обвинил российские силы в обстрелах Запорожской АЭС — Небензя
09:00 12.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя обратил внимание на то, что только украинский дипломат на состоявшемся в четверг заседании Совета Безопасности всемирной организации пытался поднять вопрос о якобы осуществляемых российскими силами обстрелах Запорожской АЭС (ЗАЭС).
«Представитель киевского режима, единственный на сегодняшнем заседании, даже исключая своих покровителей, утверждал, что это Россия обстреливает контролируемую ею же Запорожскую АЭС и город Энергодар, в котором проживают в том числе сотрудники станции. Я хочу привлечь ваше внимание к этому заявлению украинской стороны для протокола», — сказал он в завершение встречи.
Российский дипломат подчеркнул, что даже западные страны не стали повторять подобные утверждения. «В случае с ЗАЭС мы наблюдали, как в западных умах со скрипом рождалась их версия событий. Ответственность за обстрелы станции несет кто? Ну конечно же, российская сторона. Мы видели эти неуклюжие заявления. Сегодня, правда, вы обошлись без этих абсурдных домыслов. Уж слишком они абсурдны, чтобы звучать из уст взрослых, солидных людей, сидящих в этом зале», — указал Небензя.
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