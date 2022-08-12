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Сбер: «Манжерок» станет одним из самых высокотехнологичных, экологичных и уютных мест отдыха в стране

09:40 12.08.2022

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Фото пресс-службы ВК «Манжерок»
Строительный департамент Сбербанка ежегодно сдает 15-20 объектов общей площадью 400-500 тыс. кв. м. Об этом Василий Чеканов, вице-президент, директор Департамента строительства Сбербанка, рассказал «КП».

Он подробно остановился на одном из главных проектов, который реализует Сбер, – всесезонном курорте «Манжерок» в Республике Алтай. «В зимнее время курорт нравится как начинающим спортсменам, так и профессионалам сноуборда и лыж, – рассказал он. – А в летний сезон гвоздь программы – богатая адреналином трасса для даунхилла, скоростного спуска на горном велосипеде. Любителям более спокойного отдыха мы предлагаем тематизированные терренкуры разной сложности».

Сегодня на курорте работают три канатные дороги, 22 км горнолыжных трасс, гостиница 3 звезды на 82 номера и ресторан. «Прямо сейчас мы строим пятизвездочный гостиничный комплекс на 304 номера, включающий рестораны, SPA-комплекс, конференц-холл, семейный досуговый центр и ski-сервис, – рассказал Василий Чеканов. – Его общая площадь составит 52 тыс. кв. м. Вскоре начнем возводить уникальный панорамный ресторан на горе Малая Синюха на высоте 1040 метров, продолжим развивать горнолыжную инфраструктуру. В результате «Манжерок» станет курортом № 2 в России по протяженности горнолыжных трасс – 52 километра. А еще – одним из самых высокотехнологичных, экологичных и уютных мест отдыха в стране».

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