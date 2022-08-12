Запрет Эстонии на выдачу виз россиянам олицетворяет слабоумие — депутат Европарламента

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Решение властей Эстонии, в соответствии с которым гражданам России, имеющим выданную республикой шенгенскую визу, будет закрыт въезд в страну, является признаком слабоумия и совершенно бесперспективно. Об этом заявила депутат Европарламента Яна Тоом, слова которой приводит в четверг портал Эстонской национальной телерадиовещательной корпорации (ERR).

«Это абсурдная ситуация. [Министр иностранных дел] Урмас Рейнсалу предлагает запретить въезд в Эстонию россиянам с шенгенскими визами, выданными эстонским посольством, и [премьер-министр] Кая Каллас его поддерживает, и [министр внутренних дел] Лаури Ляэнеметс тоже, — сказала Тоом. — Мы не можем принимать решения за всю Шенгенскую зону, к счастью, только за себя. Все, что мы можем сделать, — запретить визы, которые мы сами вчера и выдали людям. По-моему, мы в такой ситуации выглядим слегка слабоумными». Она также предположила, что «продавить идею запрета виз для россиян на Совете ЕС» не получится.

«Существует законодательное определение санкционного режима. У него есть цели: это поддержание или восстановление мира, поддержание демократии и так далее. Я никак не могу своей маленькой головой придумать, каким образом запрет на въезд россиян восстановит мир на Украине. У меня не укладывается это в голове», — заключила депутат.

Ранее премьер-министр республики заявила, что считает необходимым запретить выдачу гражданам РФ туристических виз для поездок в Евросоюз.