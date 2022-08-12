В России выявили 27 810 случаев заражения коронавирусом за сутки
12:05 12.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 27 810 против 25 815 днем ранее. Об этом сообщили журналистам в пятницу в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
Таким образом, число новых выявленных случаев стало максимальным с 21 марта, когда зафиксировали 28 709 заболевших. Всего с начала пандемии в РФ выявили 18 824 282 случая заражения.
Число летальных исходов за последние сутки составило 57 против 52 днем ранее, всего с начала пандемии умерли 383 011 человек. Количество случаев выздоровления за сутки составило 14 320 против 14 221 днем ранее, до 18 104 261.
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