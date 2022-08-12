ЦБ РФ будет возвращать ключевую ставку в долгосрочный нейтральный диапазон 5-6% годовых

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Банк России будет снижать ключевую ставку, возвращая ее в долгосрочный нейтральный диапазон 5-6% годовых, следует из проекта «Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2023 год и период 2024 и 2025 годов».

«По оценкам Банка России, постепенное снижение инфляции к цели потребует поддержания ключевой ставки в диапазоне 6,5-8,5% годовых в

среднем в 2023 году и 6-7% годовых в среднем в 2024 году. По мере ослабления инфляционного давления Банк России будет снижать ключевую ставку, возвращая ее в долгосрочный нейтральный диапазон 5-6% годовых», — сообщает регулятор