США ужесточают контроль за экспортом ряда полупроводников и газовых турбин — Минторг

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американская администрация намерена ужесточить меры экспортного контроля в отношении технологий производства ряда полупроводников и газовых турбин. Об этом сообщило в пятницу Бюро по вопросам промышленности и безопасности Министерства торговли США.

Как говорится в его уведомлении, размещенном в Федеральном реестре — сборнике официальных документов американского правительства, — данные шаги будут сделаны во исполнение решений, принятых в декабре 2021 года странами — участницами Вассенаарского соглашения по контролю за экспортом обычных вооружений, товаров и технологий двойного назначения. «[Министерство] торговли пересматривает свой контрольный список, а также соответствующие положения норм регулирования экспорта в целях обеспечения контроля над четырьмя технологиями», — отмечается в оповещении. В нем уточняется, что речь идет, в частности, о сверхширокозонных полупроводниках на основе оксида галлия и алмазов, а также о технологиях выпуска «компонентов газотурбинных двигателей или систем».