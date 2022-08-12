США ужесточают контроль за экспортом ряда полупроводников и газовых турбин — Минторг
20:00 12.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Американская администрация намерена ужесточить меры экспортного контроля в отношении технологий производства ряда полупроводников и газовых турбин. Об этом сообщило в пятницу Бюро по вопросам промышленности и безопасности Министерства торговли США.
Как говорится в его уведомлении, размещенном в Федеральном реестре — сборнике официальных документов американского правительства, — данные шаги будут сделаны во исполнение решений, принятых в декабре 2021 года странами — участницами Вассенаарского соглашения по контролю за экспортом обычных вооружений, товаров и технологий двойного назначения. «[Министерство] торговли пересматривает свой контрольный список, а также соответствующие положения норм регулирования экспорта в целях обеспечения контроля над четырьмя технологиями», — отмечается в оповещении. В нем уточняется, что речь идет, в частности, о сверхширокозонных полупроводниках на основе оксида галлия и алмазов, а также о технологиях выпуска «компонентов газотурбинных двигателей или систем».
НОВОСТИ
- 19:20 12.08.2022
- Салман Рушди подвергся нападению перед выступлением в Нью-Йорке
- 18:40 12.08.2022
- ЕГЭ станет обязательным на освобожденных территориях Украины через 5 лет
- 18:00 12.08.2022
- США вводят санкции против вице-президента Парагвая за «причастность к коррупции» — Блинкен
- 17:32 12.08.2022
- В России уровень коллективного иммунитета к ковиду снизился за неделю с 8,6% до 7,4%
- 17:12 12.08.2022
- ЦБ РФ будет возвращать ключевую ставку в долгосрочный нейтральный диапазон 5-6% годовых
- 17:00 12.08.2022
- Черногория объявила персоной нон грата российского дипломата — МИД
- 16:32 12.08.2022
- Удар по Новой Каховке был нанесен ВСУ из РСЗО HIMARS, было выпущено шесть ракет — ВГА
- 16:12 12.08.2022
- На Украине началось строительство завода по производству «Байрактаров» — СМИ
- 16:00 12.08.2022
- Из-за инцидента в Цхинвале уволены и.о. главы Минобороны Южной Осетии и его заместитель - СМИ
- 15:32 12.08.2022
- Общественные здания в ФРГ должны с осени отапливать максимум до 19 градусов — вице-канцлер
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать