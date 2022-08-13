Америка де-факто воюет с Россей "до последнего украинца" - МИД РФ

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США де-факто ведут войну против России на Украине «до последнего украинца», поэтому почва для поиска компромисса между Москвой и Вашингтоном не просматривается. Об этом заявил в интервью ТАСС директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев.

«Скажу откровенно, что почва для поиска компромиссов с Вашингтоном, который не вполне договороспособен, не просматривается. Да и каким образом взаимодействовать, если США де-факто ведут войну против России на Украине „до последнего украинца“, декларируя целью нанести нам поражение?» — сказал дипломат.