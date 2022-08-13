Америка де-факто воюет с Россей "до последнего украинца" - МИД РФ
12:00 13.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Скажу откровенно, что почва для поиска компромиссов с Вашингтоном, который не вполне договороспособен, не просматривается. Да и каким образом взаимодействовать, если США де-факто ведут войну против России на Украине „до последнего украинца“, декларируя целью нанести нам поражение?» — сказал дипломат.
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