Прирост новых заболевших COVID-19 в РФ впервые с марта составил около 20 тыс случаев

12:05 Источник: Интерфакс

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ впервые с конца марта составил почти 29 тыс. случаев, госпитализированы почти 1,8 тыс. человек, скончались 54 пациента с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.

"По состоянию на 14 августа в РФ выявлено 28 982 новых случая COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 1 790 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 35,2%", - сообщили в оперштабе.

Увеличение количества госпитализаций отмечено в 16 субъектах РФ, снижение количества госпитализаций произошло в 62 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в семи субъектах, уточнили в оперштабе.

За минувшие сутки от коронавирусной инфекции скончались 54 человека, накануне штаб сообщал о 60 умерших.