Прирост новых заболевших COVID-19 в РФ впервые с марта составил около 20 тыс случаев
12:05 14.08.2022 Источник: Интерфакс
"По состоянию на 14 августа в РФ выявлено 28 982 новых случая COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 1 790 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 35,2%", - сообщили в оперштабе.
Увеличение количества госпитализаций отмечено в 16 субъектах РФ, снижение количества госпитализаций произошло в 62 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в семи субъектах, уточнили в оперштабе.
За минувшие сутки от коронавирусной инфекции скончались 54 человека, накануне штаб сообщал о 60 умерших.
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