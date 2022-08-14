0
0
127
НОВОСТИ

Прирост новых заболевших COVID-19 в РФ впервые с марта составил около 20 тыс случаев

12:05 14.08.2022 Источник: Интерфакс

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ впервые с конца марта составил почти 29 тыс. случаев, госпитализированы почти 1,8 тыс. человек, скончались 54 пациента с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.

"По состоянию на 14 августа в РФ выявлено 28 982 новых случая COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 1 790 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 35,2%", - сообщили в оперштабе.

Увеличение количества госпитализаций отмечено в 16 субъектах РФ, снижение количества госпитализаций произошло в 62 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в семи субъектах, уточнили в оперштабе.

За минувшие сутки от коронавирусной инфекции скончались 54 человека, накануне штаб сообщал о 60 умерших.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:30 14.08.2022
В аэропортах ФРГ находятся около 10 самолетов, принадлежащих российским компаниям
0
180
10:26 14.08.2022
Байден, возможно, не будет баллотироваться в президенты США на второй срок - NYT
0
303
09:50 14.08.2022
В Китае отмечен максимальный рост числа заболевших COVID-19 с начала мая
0
329
09:10 14.08.2022
Секретариат ООН " без внятного объяснения причин" заблокировал визит делегации МАГАТЭ на ЗАЭС - Ульянов
0
403
09:05 14.08.2022
Власти Запорожья рассматривают остановку работы АЭС из-за обстрелов
0
375
09:00 14.08.2022
Сухая и жаркая погода сохранится в Москве в воскресенье, 14 августа
0
313
19:42 13.08.2022
Власти Белоруссии говорят об отсутствие фактов конфискации имущества страны в ЕС
0
930
18:35 13.08.2022
Европа указала Грузии на"неудачи в ключевых областях верховенства права"
0
1013
15:05 13.08.2022
Белоусов считает, что рост потребления в РФ начнется уже в этом году
0
1147
13:30 13.08.2022
Американская РСЗО HIMARS уничтожена под Краматорском - Минобороны РФ
0
1355

Возврат к списку