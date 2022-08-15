Мэр Кличко готовит Киев к холодной зиме и перебоям с электричеством
09:45 15.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Мэр Киева Виталий Кличко предупредил жителей столицы о проблемах с отоплением зимой и призвал подготовить к зиме теплую одежду и одеяла.
«Не хочу всех успокаивать и говорить, что будет все хорошо, — сказал он в опубликованном в понедельник интервью изданию „Бабель“, отвечая на вопрос о подготовке к отопительному сезону. — Прошу каждого подготовить теплую домашнюю одежду, теплые одеяла, потому что не исключаем, что температура в домах будет на несколько градусов ниже нормы. Норма — 21 градус, а может быть 19 или 18».
По словам Кличко, в украинской столице зимой «могут быть и перебои с электричеством».
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