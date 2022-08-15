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НОВОСТИ

В ДНР зафиксированы 44 случая подрыва мирных граждан на минах "Лепесток" — Басурин

12:34 15.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин указал, что в республике 44 мирных жителя, включая двух детей, подорвались на противопехотных минах «Лепесток», которые сбрасывают украинские войска.

«У нас пострадали 44 человека от „Лепестков“, которые раскиданы по всей территории республики, двое из них дети», — сказал он в эфире телеканала «Россия-1».

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