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НОВОСТИ

Финляндия намерена укреплять границу с Россией

17:03 15.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Финляндия намерена продолжать инвестировать в укрепление границы с Россией. Об этом заявила премьер-министр Финляндии Санна Марин на пресс-конференции по итогам встречи премьер-министров стран Северной Европы в Осло.

«Мы должны быть уверены в том, что у Финляндии в будущем будет достаточный военный потенциал, и мы работаем над его укреплением. <…> Мы вложили очень большую сумму в новые истребители и готовы инвестировать еще больше в будущем. Поскольку реальность такова, что у страны есть агрессивный сосед, мы не может быть наивными. Мы должны быть готовы к возможным угрозам в будущем», — сказала Марин, отметив, что по этому вопросу Финляндия сотрудничает с НАТО.

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