Несмотря на ограничения соцсети, число пользователей TikTok в РФ не снижается
09:25 16.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«За неделю с 14 по 20 марта клиенты Yota потратили в 1,25 раза больше трафика на TikTok, чем за неделю с 13 по 19 июня — эти периоды стали пиковыми по максимальным и минимальным показателям. Количество пользователей за ту же неделю в марте было в 1,03 раза больше, чем за июньскую. При этом число пользователей в июне вернулось примерно к январским показателям», — рассказали ТАСС в пресс-службе Yota.
НОВОСТИ
- 09:20 16.08.2022
- В 2023 году появятся первые Ту-214 для коммерческих полетов
- 09:15 16.08.2022
- Ограничения на полеты в ряд аэропортов юга и центра РФ продлены до 23 августа
- 21:35 15.08.2022
- Истребитель ПВО РФ отогнал от границы британский самолет-разведчик
- 21:30 15.08.2022
- На уходе из РФ и Белоруссии компания «Хенкель» потеряла 184 млн евро
- 21:10 15.08.2022
- Латвия подарила Украине четыре вертолета, один нуждается в капремонте
- 20:45 15.08.2022
- «Армия-2022». В Форуме присут участие более ста НИИ и организаций
- 20:35 15.08.2022
- Сбер принял участие в фестивале «День Индии»
- 20:10 15.08.2022
- В ООН считают, что инспекторы МАГАТЭ могут безопасно попасть на ЗАЭС через Киев
- 19:55 15.08.2022
- Министр обороны США заразился COVID-19
- 19:30 15.08.2022
- Шольц уверен в успехе санкций против России м намерен работать и дальше в этом направлении
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать