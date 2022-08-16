Несмотря на ограничения соцсети, число пользователей TikTok в РФ не снижается

09:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число российских пользователей TikTok после запрета стриминга и публикации новых роликов для россиян по итогам I полугодия 2022 года начало выправляться и достигло показателей января, в целом по итогам полугода оно остается стабильным с учетом снижения трафика потребления контента. Об этом сообщили ТАСС сотовые операторы.



«За неделю с 14 по 20 марта клиенты Yota потратили в 1,25 раза больше трафика на TikTok, чем за неделю с 13 по 19 июня — эти периоды стали пиковыми по максимальным и минимальным показателям. Количество пользователей за ту же неделю в марте было в 1,03 раза больше, чем за июньскую. При этом число пользователей в июне вернулось примерно к январским показателям», — рассказали ТАСС в пресс-службе Yota.



