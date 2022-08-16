0
0
70
НОВОСТИ

Несмотря на ограничения соцсети, число пользователей TikTok в РФ не снижается

09:25 16.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число российских пользователей TikTok после запрета стриминга и публикации новых роликов для россиян по итогам I полугодия 2022 года начало выправляться и достигло показателей января, в целом по итогам полугода оно остается стабильным с учетом снижения трафика потребления контента. Об этом сообщили ТАСС сотовые операторы.

«За неделю с 14 по 20 марта клиенты Yota потратили в 1,25 раза больше трафика на TikTok, чем за неделю с 13 по 19 июня — эти периоды стали пиковыми по максимальным и минимальным показателям. Количество пользователей за ту же неделю в марте было в 1,03 раза больше, чем за июньскую. При этом число пользователей в июне вернулось примерно к январским показателям», — рассказали ТАСС в пресс-службе Yota.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

09:20 16.08.2022
В 2023 году появятся первые Ту-214 для коммерческих полетов
0
77
09:15 16.08.2022
Ограничения на полеты в ряд аэропортов юга и центра РФ продлены до 23 августа
0
77
21:35 15.08.2022
Истребитель ПВО РФ отогнал от границы британский самолет-разведчик
0
647
21:30 15.08.2022
На уходе из РФ и Белоруссии компания «Хенкель» потеряла 184 млн евро
0
614
21:10 15.08.2022
Латвия подарила Украине четыре вертолета, один нуждается в капремонте
0
614
20:45 15.08.2022
«Армия-2022». В Форуме присут участие более ста НИИ и организаций
0
619
20:35 15.08.2022
Сбер принял участие в фестивале «День Индии»
0
625
20:10 15.08.2022
В ООН считают, что инспекторы МАГАТЭ могут безопасно попасть на ЗАЭС через Киев
0
636
19:55 15.08.2022
Министр обороны США заразился COVID-19
0
623
19:30 15.08.2022
Шольц уверен в успехе санкций против России м намерен работать и дальше в этом направлении
0
675

Возврат к списку