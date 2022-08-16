Путин назвал поездку Пелоси на Тайвань спланированной провокацией

11:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американская авантюра с поездкой спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань является тщательно спланированной провокацией. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во вторник в обращении к участникам и гостям X Московской конференции по международной безопасности.



«Как известно, недавно США в очередной раз сознательно попытались подлить масла в огонь и раскачать ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Американская авантюра в отношении Тайваня — это не просто поездка отдельного безответственного политика, а часть целенаправленной, сознательной стратегии США по дестабилизации и хаотизации обстановки в регионе и мире, наглая демонстрация неуважения к суверенитету других стран и к своим международным обязательствам. Видим в этом тщательно спланированную провокацию», — подчеркнул российский лидер.



«Очевидно, что с помощью подобных действий западные глобалистские элиты в том числе пытаются отвлечь внимание своих собственных граждан от острых социально-экономических проблем — падения уровня жизни, безработицы, бедности, деиндустриализации, переложить собственные провалы на другие страны — на Россию, на Китай, которые отстаивают свою точку зрения, строят суверенную политику развития, не подчиняясь диктату наднациональных элит», — указал Путин.

