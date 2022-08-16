Мизулина предложила заблокировать Twitch перед началом учебного года
12:15 16.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Перед началом учебного года было бы логично вообще заблокировать Twitch. Родители геймеров и учителя будут рады, если Роскомнадзор наконец закроет эту платформу. Все правовые основания для этого есть — платформа систематически нарушает наши законы», — сказала она.
Как отметила Мизулина, еще в конце февраля Лига безопасного интернета предложила правоохранительным органам также обратить особое внимание на систему Discord, через которую шла большая часть координации информационной атаки на Россию.
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