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Мизулина предложила заблокировать Twitch перед началом учебного года

12:15 16.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Видеостриминговый сервис Twitch стоит заблокировать до начала нового учебного года, чтобы оградить школьников от запрещенного контента. Такое мнение выразила ТАСС во вторник директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина.

«Перед началом учебного года было бы логично вообще заблокировать Twitch. Родители геймеров и учителя будут рады, если Роскомнадзор наконец закроет эту платформу. Все правовые основания для этого есть — платформа систематически нарушает наши законы», — сказала она.

Как отметила Мизулина, еще в конце февраля Лига безопасного интернета предложила правоохранительным органам также обратить особое внимание на систему Discord, через которую шла большая часть координации информационной атаки на Россию.

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