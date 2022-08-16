Партнеры акции «Миллион призов» рассказали, как принять в ней участие

15:28

Участники онлайн-голосования на выборах муниципальных депутатов 9-11 сентября в Москве могут принять участие в акции «Миллион призов», в рамках которой будут разыграны подарочные сертификаты.

Порядок участия в акции достаточно прост: нужно завести полную учетную запись на портале mos.ru, дождаться СМС-сообщения с индивидуальным кодом участника акции и сделать свой выбор дистанционно в один из обозначенных дней голосования. Победители будут выбраны рандомно.

В призовом фонде в этом году будут разыграны более 600 тыс. сертификатов, в числе которых – 100 автомобилей, а также баллы номиналом от 3 до 10 тыс., которые можно обменять на различные товары и услуги.

Партнерами акции станут розничные сети компаний «Спортмастер», «Детский мир», Kari, Sokolov и многие другие, рассказали 15 августа ее организаторы.

«Мы рады поддержать программу, которая нацелена на активных москвичей – активных в плане их жизненной позиции, занимающихся спортом и активным образом жизни», – сообщил представитель компании «Спортмастер» Сергей Агибалов.

В акции также примет участие магазин товаров для детей – «Кораблик». Кроме того, в числе партнеров есть участники акций прошлых лет: гипермаркет «Леонардо», компании Zenden, Thomas Munz, «Сахалинский икорный дом», торговые сети «Магнит» и «Виктория».

«Акция «Миллион призов» – это классический пример, когда выигрывают все участники. Организатор конкурса в лице правительства Москвы выполняет социальную функцию в виде адресной поддержки граждан и бизнеса», – отметили представители компании Thomas Munz.

Напомним, выборы муниципальных депутатов пройдут в 125 районах Москвы. Алгоритм регистрации в системе дистанционного электронного голосования можно посмотреть на сайте.