Сбер запатентовал технологии по распознаванию дипфейков

12:15

Сбер получил два патента Федеральной службы по интеллектуальной собственности на технологии, созданные в рамках исследования по выявлению дипфейков. Результатом работы является повышение точности и эффективности обнаружения синтетического изменения изображений лиц людей в видео.

Основу технологий составляет ряд ансамблей нейросетевых моделей класса EfficientNet (патент №2768797) и метод амплификации и анализа средствами искусственного интеллекта (ИИ) микроизменений в цветах объектов на кадрах (патент №2774624). Объединенные в одну систему, они позволяют с высокой точностью определить синтетически измененные изображения лиц на видео.

Отличительной особенностью системы является возможность обработки видеоконтента с несколькими лицами в кадре. В этом случае система выявляет отдельное лицо, созданное синтетическим образом, и оценивает его достоверность, что позволяет противодействовать ряду методов обхода систем выявления дипфейков.

Показатели эффективности системы при замерах на независимых тестовых выборках составили 98%, что существенно выше показателей опубликованных аналогов.

Разработанные технологии предназначены для использования при решении следующих задач:

– защита от кибератак с обходом систем Face Recognition и Liveness Detection;

– выявление на ранних стадиях информационных атак с целью борьбы с фейковыми новостями;

– обеспечение защиты переговоров по видео-конференц-связи.

«Сбер постоянно совершенствует свои системы кибербезопасности и проводит научные исследования в данной области. Наши запатентованные изобретения позволят эффективно решать задачи по выявлению информационных атак и кибератак с использованием дипфейк-технологий. Синтетические видео, используемые для атак на Сбер и наших клиентов, будут выявлены на самых ранних стадиях», – отметил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Патент, содержащий метод амплификации и анализа средствами ИИ микроизменений в цветах объектов на кадрах, Федеральная служба по интеллектуальной собственности признала патентом недели.