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Собянин: Москва направила спасателей и технику для борьбы с лесными пожарами в Рязанской области

13:31 17.08.2022

Московские власти направили в Рязанскую область примерно 240 пожарных и спасателей, а также 78 единиц техники для помощь в борьбе с лесными пожарами. По словам мэра столицы Сергея Собянина, жители запада, юго-запада и юга мегаполиса жалуются на запах гари, причиной которого, согласно сообщениям МЧС, стали возгорания леса в Рязанской области.

Как заявил мэр в своем Telegram-канале, бороться с огнем МЧС помогут три вертолета, среди которых ВК-117 для авиационной разведки, Ка-32 и Ми-26 для ликвидации огня.

17 августа стали поступать сообщения о запахе гари, смоге и легкой дымке в некоторых районах Москвы, например, в Крылатском, недалеко от Боровского шоссе, в Зюзине и Можайском. По данным властей Рязанской области, площадь пожаров составила 500 га, проводится тушение огня, опасности для населения нет. Областное управление МЧС направило в Рязанский и Спасский районы, где зафиксированы природные пожары, аэромобильную группировку из 60 человек и 10 единиц техники. 

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