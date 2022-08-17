Британия утверждает, что их самолет-разведчик проводил "рутинный полет" у границ России

15:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Британский самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Boeing RC-135W Rivet Joint выполнял 15 августа «рутинную операцию» в международном воздушном пространстве в Норвежском и Баренцевом морях, заявили в среду в британском посольстве в Москве.

«Российский МиГ-31 совершил опасный маневр сближения с самолетом Королевских ВВС RC-135W Rivet Joint, который выполнял рутинную операцию в международном воздушном пространстве в Норвежском и Баренцевом морях 15 августа», — говорится в сообщении, размещенном на странице британского диппредставительства в телеграм-канале.

В посольстве также утверждают, что «команда британского самолета находилась в контакте с российскими авиадиспетчерами и действовала безопасно и профессионально».