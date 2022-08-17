Британия утверждает, что их самолет-разведчик проводил "рутинный полет" у границ России
15:40 17.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Российский МиГ-31 совершил опасный маневр сближения с самолетом Королевских ВВС RC-135W Rivet Joint, который выполнял рутинную операцию в международном воздушном пространстве в Норвежском и Баренцевом морях 15 августа», — говорится в сообщении, размещенном на странице британского диппредставительства в телеграм-канале.
В посольстве также утверждают, что «команда британского самолета находилась в контакте с российскими авиадиспетчерами и действовала безопасно и профессионально».
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