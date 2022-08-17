Посольство Финляндии в РФ пояснило, как будут выдаваться визы с 1 сентября
18:15 17.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«С 1 сентября в день будет доступно 500 временных интервалов. 20% из них будут для туристических виз и 80% [для виз] по другим причинам. При необходимости квоты могут быть изменены для обеспечения функциональности системы и предотвращения неправомерного использования», — указали в диппредставительстве.
НОВОСТИ
- 19:15 17.08.2022
- Канада дала Украине в долг 350 млн долл для закупки топлива на зиму
- 18:50 17.08.2022
- По прогнозам около трети британцев к зиме не согут платить за свет и газ
- 18:15 17.08.2022
- Сбер: Искусственный интеллект может дополнительно дать 1% к ВВП России уже в 2025 году
- 17:30 17.08.2022
- В Шанхае жителям города раздадут 1 млрд юаней купонами на портебительские нужды
- 17:20 17.08.2022
- Ряд банков в Европе возобновил торговлю российскими облигациями
- 17:02 17.08.2022
- Новикомбанк помог предприятиям сэкономить 7,5 миллиардов рублей
- 16:49 17.08.2022
- Оспой обезьян в мире заболели 35 тыс человек - ВОЗ
- 15:40 17.08.2022
- Британия утверждает, что их самолет-разведчик проводил "рутинный полет" у границ России
- 14:40 17.08.2022
- Возобновление поставок иранской нефти в интересах ОПЕК - генсек
- 14:30 17.08.2022
- Влиятельным блогерам запретили публиковать политическую рекламу в TikTok
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать