Посольство Финляндии в РФ пояснило, как будут выдаваться визы с 1 сентября

18:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

В финских визовых центрах в России с 1 сентября будут доступны пятьсот временных интервалов в день для заявлений на визу, из которых только 20% будут отведены на туристические цели. Об этом сообщили в среду ТАСС в посольстве Финляндии.

«С 1 сентября в день будет доступно 500 временных интервалов. 20% из них будут для туристических виз и 80% [для виз] по другим причинам. При необходимости квоты могут быть изменены для обеспечения функциональности системы и предотвращения неправомерного использования», — указали в диппредставительстве.