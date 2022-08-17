0
0
137
НОВОСТИ

Посольство Финляндии в РФ пояснило, как будут выдаваться визы с 1 сентября

18:15 17.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

В финских визовых центрах в России с 1 сентября будут доступны пятьсот временных интервалов в день для заявлений на визу, из которых только 20% будут отведены на туристические цели. Об этом сообщили в среду ТАСС в посольстве Финляндии.

«С 1 сентября в день будет доступно 500 временных интервалов. 20% из них будут для туристических виз и 80% [для виз] по другим причинам. При необходимости квоты могут быть изменены для обеспечения функциональности системы и предотвращения неправомерного использования», — указали в диппредставительстве.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

19:15 17.08.2022
Канада дала Украине в долг 350 млн долл для закупки топлива на зиму
0
18
18:50 17.08.2022
По прогнозам около трети британцев к зиме не согут платить за свет и газ
0
71
18:15 17.08.2022
Сбер: Искусственный интеллект может дополнительно дать 1% к ВВП России уже в 2025 году
0
119
17:30 17.08.2022
В Шанхае жителям города раздадут 1 млрд юаней купонами на портебительские нужды
0
175
17:20 17.08.2022
Ряд банков в Европе возобновил торговлю российскими облигациями
0
217
17:02 17.08.2022
Новикомбанк помог предприятиям сэкономить 7,5 миллиардов рублей
0
186
16:49 17.08.2022
Оспой обезьян в мире заболели 35 тыс человек - ВОЗ
0
202
15:40 17.08.2022
Британия утверждает, что их самолет-разведчик проводил "рутинный полет" у границ России
0
333
14:40 17.08.2022
Возобновление поставок иранской нефти в интересах ОПЕК - генсек
0
346
14:30 17.08.2022
Влиятельным блогерам запретили публиковать политическую рекламу в TikTok
0
350

Возврат к списку