0
0
5
НОВОСТИ

Канада дала Украине в долг 350 млн долл для закупки топлива на зиму

19:15 17.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Канады выделили Украине кредит на сумму 450 млн канадских долларов (350 млн долларов США) на закупку топлива для отопления в зимний период. Об этом в среду говорится в заявлении главы канадского Минфина и вице-премьера страны Христи Фриланд.

«Сегодня вице-премьер и министр финансов Христя Фриланд объявила о выделении Украине кредита в размере 450 миллионов долларов на закупку необходимого топлива для отопления перед зимой», — отмечается в документе.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

18:50 17.08.2022
По прогнозам около трети британцев к зиме не согут платить за свет и газ
0
71
18:15 17.08.2022
Сбер: Искусственный интеллект может дополнительно дать 1% к ВВП России уже в 2025 году
0
119
18:15 17.08.2022
Посольство Финляндии в РФ пояснило, как будут выдаваться визы с 1 сентября
0
142
17:30 17.08.2022
В Шанхае жителям города раздадут 1 млрд юаней купонами на портебительские нужды
0
175
17:20 17.08.2022
Ряд банков в Европе возобновил торговлю российскими облигациями
0
217
17:02 17.08.2022
Новикомбанк помог предприятиям сэкономить 7,5 миллиардов рублей
0
186
16:49 17.08.2022
Оспой обезьян в мире заболели 35 тыс человек - ВОЗ
0
202
15:40 17.08.2022
Британия утверждает, что их самолет-разведчик проводил "рутинный полет" у границ России
0
333
14:40 17.08.2022
Возобновление поставок иранской нефти в интересах ОПЕК - генсек
0
346
14:30 17.08.2022
Влиятельным блогерам запретили публиковать политическую рекламу в TikTok
0
350

Возврат к списку