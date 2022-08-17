Канада дала Украине в долг 350 млн долл для закупки топлива на зиму

19:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Канады выделили Украине кредит на сумму 450 млн канадских долларов (350 млн долларов США) на закупку топлива для отопления в зимний период. Об этом в среду говорится в заявлении главы канадского Минфина и вице-премьера страны Христи Фриланд.

«Сегодня вице-премьер и министр финансов Христя Фриланд объявила о выделении Украине кредита в размере 450 миллионов долларов на закупку необходимого топлива для отопления перед зимой», — отмечается в документе.