Киев готовит провокацию на Запорожской АЭС во время визита Гутерриша - Минобороны РФ
09:30 18.08.2022
Киев планирует в пятницу, 19 августа, осуществить резонансную провокацию на Запорожской АЭС во время посещения Украины генсеком ООН Антониу Гутерришем. Об этом сообщил журналистам в четверг официальный представитель Минобороны (МО) РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"19 августа киевский режим готовит резонансную провокацию на Запорожской АЭС в период посещения Украины генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, в результате которой Российская Федерация будет обвинена в создании техногенной катастрофы на данной электростанции", — заявил Конашенков.
По словам Конашенкова, "подразделения 704-го полка РХБЗ ВСУ должны завершить к 19 августа сосредоточение в районе Запорожья и быть в готовности к фиксации факта аварии на Запорожской АЭС, а также проведению комплекса мероприятий по демонстрации якобы ликвидации ее последствий".
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