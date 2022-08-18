Киев готовит провокацию на Запорожской АЭС во время визита Гутерриша - Минобороны РФ

09:30

Киев планирует в пятницу, 19 августа, осуществить резонансную провокацию на Запорожской АЭС во время посещения Украины генсеком ООН Антониу Гутерришем. Об этом сообщил журналистам в четверг официальный представитель Минобороны (МО) РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"19 августа киевский режим готовит резонансную провокацию на Запорожской АЭС в период посещения Украины генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, в результате которой Российская Федерация будет обвинена в создании техногенной катастрофы на данной электростанции", — заявил Конашенков.

По словам Конашенкова, "подразделения 704-го полка РХБЗ ВСУ должны завершить к 19 августа сосредоточение в районе Запорожья и быть в готовности к фиксации факта аварии на Запорожской АЭС, а также проведению комплекса мероприятий по демонстрации якобы ликвидации ее последствий".