Эрдоган во Львове может предложить временно прекратить огонь в Украине
11:00 18.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Турции Тайип Эрдоган на переговорах во Львове в четверг со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским и генсеком ООН Антониу Гутерришем может выступить с инициативой временного прекращения огня в Украине, а также посредничества Анкары при обмене сторонами конфликта пленными. Об это сообщает телеканал Эн-ти-ви со ссылкой на правительственные источники.
Эрдоган также планирует предложить возобновить стамбульский переговорный процесс и сделать Турцию площадкой для встречи президентов РФ и Украины.
Турецкий лидер, по информации Эн-ти-ви, также поддержит распространение механизма реализации зерновой сделки на другие виды продукции, а саму модель «продуктовой сделки» предложит взять за основу в урегулировании ситуации на Украине.
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