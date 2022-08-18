Эрдоган во Львове может предложить временно прекратить огонь в Украине

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Турции Тайип Эрдоган на переговорах во Львове в четверг со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским и генсеком ООН Антониу Гутерришем может выступить с инициативой временного прекращения огня в Украине, а также посредничества Анкары при обмене сторонами конфликта пленными. Об это сообщает телеканал Эн-ти-ви со ссылкой на правительственные источники.

Эрдоган также планирует предложить возобновить стамбульский переговорный процесс и сделать Турцию площадкой для встречи президентов РФ и Украины.

Турецкий лидер, по информации Эн-ти-ви, также поддержит распространение механизма реализации зерновой сделки на другие виды продукции, а саму модель «продуктовой сделки» предложит взять за основу в урегулировании ситуации на Украине.