Санду: Додон помог бы России провести спецоперацию в Украине

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Молдавии Майя Санду утверждает, что бывший глава государства Игорь Додон поддержал бы Россию в конфликте на Украине.

«Давайте подумаем, что было бы, если бы господин Додон сегодня был президентом Молдовы? — спросила Санду, заметив, что в этом случае „он бы помог России“ в проведении специальной военной операции в Украине. „Вы что, думаете, что у нас сегодня был бы мир, если бы такие товарищи были у власти?“ — цитирует в четверг интервью Санду порталу esp.md молдавское издание Ньюсмейкер.

Додон в ответ посоветовал Санду «прекратить заниматься популизмом», отметив, что обеспечил бы мир в стране и уберег ее от острого экономического кризиса.