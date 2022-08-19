Роскомнадзор решил маркировать сетевые платформы, если те нарушают законодательство РФ
16:30 19.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Роскомнадзором принято решение о применении мер понуждения в отношении TikTok Pte. Ltd., Telegram Messenger, Inc., Zoom Video Communications, Inc., Discord, Inc. и Pinterest, Inc. в виде информирования поисковыми системами интернет-пользователей о нарушении компаниями требований российского законодательства», — говорится в сообщении.
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