Роскомнадзор решил маркировать сетевые платформы, если те нарушают законодательство РФ

16:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Роскомнадзор принял решение о применении мер понуждения в отношении платформ TikTok, Telegram, Zoom, Discord и Pinterest за неудаление противоправной информации. Теперь поисковые системы будут информировать пользователей о нарушении ими законодательства РФ, сообщается в пятницу на сайте ведомства.

«Роскомнадзором принято решение о применении мер понуждения в отношении TikTok Pte. Ltd., Telegram Messenger, Inc., Zoom Video Communications, Inc., Discord, Inc. и Pinterest, Inc. в виде информирования поисковыми системами интернет-пользователей о нарушении компаниями требований российского законодательства», — говорится в сообщении.