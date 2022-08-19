Цена на газ в Европе подскочила до 2 700 долл за 1 тыс. куб. м на фоне сообщения "Газпрома"

19:29 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Цена газа в Европе в ходе торгов в пятницу подскочила более чем на 5% и впервые с начала марта превысила $2 700 за 1 тыс. куб. м на фоне сообщения о приостановке поставок по «Северному потоку» на трое суток из-за ремонта агрегата, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Стоимость сентябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до $2 712 за 1 тыс. куб. м, или 261 евро за МВт ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт ч).