0
0
54
НОВОСТИ

Цена на газ в Европе подскочила до 2 700 долл за 1 тыс. куб. м на фоне сообщения "Газпрома"

19:29 19.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Цена газа в Европе в ходе торгов в пятницу подскочила более чем на 5% и впервые с начала марта превысила $2 700 за 1 тыс. куб. м на фоне сообщения о приостановке поставок по «Северному потоку» на трое суток из-за ремонта агрегата, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Стоимость сентябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до $2 712 за 1 тыс. куб. м, или 261 евро за МВт ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт ч).

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

19:51 19.08.2022
В ООН не могут назвать сроки посещения делегиции МАГАТЭ Запорожской АЭС
0
71
19:30 19.08.2022
МИД КНР: США потерпели неудачу в Афганистане, однако не изменили своей привычки вмешиваться во внутренние дела других стран
0
100
19:10 19.08.2022
"Газпром" на три дня остановит поставки газа по "Северному потоку"
0
145
18:35 19.08.2022
Минфин США вывел из-под санкций пенсии, которые платит РФ гражданам за границей
0
180
18:25 19.08.2022
Против запрета на выдачу "шенгена" россиянам выступили Греция и Кипр
0
186
18:11 19.08.2022
В Москве 26 августа проведут тестирование системы онлайн-голосования
0
191
18:00 19.08.2022
В России вырос спрос на налиные рубли и увеличились долги населения - ЦБ
0
225
17:50 19.08.2022
Юг Африки недоволен планами США наказывать страны САДК за несоблюдение линии Вашингтона в отношении РФ
0
238
17:00 19.08.2022
Путин и Макрон обсудили по телефону различные аспекты ситуации вокруг Украины
0
376
16:30 19.08.2022
Роскомнадзор решил маркировать сетевые платформы, если те нарушают законодательство РФ
0
257

Возврат к списку