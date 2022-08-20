Из-за твита о работе газеты в РФ временно отстранили журналиста «Вашингтон пост» - СМИ

09:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Журналист газеты «Вашингтон пост» Пол Фархи, сообщивший в марте о том, что издание в связи с новыми нормами российского законодательства больше не будет указывать в публикациях, написанных работающими в РФ корреспондентами, имена авторов, был временно отстранен от работы. Об этом сообщает в пятницу газета «Политико».



Отмечается, что «Вашингтон пост» весной отстранила одного из ведущих журналистов издания от работы на пять дней за то, что он «поставил под угрозу безопасность коллег, а также возможности „Вашингтон пост“ освещать события в другой стране». Как подчеркивает «Политико», остается не до конца ясным, что именно сделал Фархи, однако источники, знакомые с ситуацией, рассказали изданию, что причиной стала запись в «Твиттере» Фархи, в которой он рассказал о новой политике издания при работе в России.





