3000 человек приняли участие в патриотическом флешмобе "Самый длинный флаг" в Москве
16:18 22.08.2022
3000 человек выстроились на Поклонной горе в цвета российского флага в рамках патриотического флешмоба, заявил один из организаторов акции Роман Питько. По его словам, флешмоб называется «Самый большой триколор». Участники выстроились в цвета российского флага, создав «беспрецедентно длинную, массовую историю в День государственного флага», говорит Питько. «На каждый цвет российского флага у нас было по тысяче человек, которые были одеты в панамку и футболку соответствующего цвета и держали соответствующего цвета табличку», - сказал он.
В День государственного флага, 22 августа, в Москве у стен Музея Победы состоялось сразу несколько тематических акций. В рамках одной из них активисты развернули триколор площадью более 1 000 кв м, - в этом мероприятии участвовали более 1000 человек.
В 17.00 на Поклонной горе стартует большой концерт, в ходе которого перед зрителями выступят такие группы как "Серьга", "Чайф", "7Б" и другие известные артисты. Вход на концерт - бесплатный.
НОВОСТИ
- 16:36 22.08.2022
- Молодежь Москвы создала "живую" карту России на Поклонной горе
- 16:28 22.08.2022
- В Швейцарии закупают дрова в ожидании энергокризиса
- 16:02 22.08.2022
- Сенатор Джабаров: Если Эстония не выдаст Вовк, у РФ будут основания для жестких действий
- 15:40 22.08.2022
- Британские торговые сети могут не получить продукты из-за забастовки в порту
- 15:37 22.08.2022
- Не менее 15 человек пострадали от обстрела Антоновского моста из HIMARS со стороны ВСУ
- 15:20 22.08.2022
- Во Франции запретили рекламу нефти и угля. Газа это коснется в 2023 году
- 15:00 22.08.2022
- Захарова: Киев открыто говорит о "национальной чистке" русских
- 14:50 22.08.2022
- Болгария будет вести переговоры с "Газпромом", бизнес не справляется с ценами на газ
- 14:30 22.08.2022
- ЕС обсуждает создание миссии для подготовки украинских солдат
- 14:14 22.08.2022
- ФСБ: Убийство Дугиной подготовлено и совершено украинскими спецслужбами
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать