3000 человек приняли участие в патриотическом флешмобе "Самый длинный флаг" в Москве

16:18

3000 человек выстроились на Поклонной горе в цвета российского флага в рамках патриотического флешмоба, заявил один из организаторов акции Роман Питько. По его словам, флешмоб называется «Самый большой триколор». Участники выстроились в цвета российского флага, создав «беспрецедентно длинную, массовую историю в День государственного флага», говорит Питько. «На каждый цвет российского флага у нас было по тысяче человек, которые были одеты в панамку и футболку соответствующего цвета и держали соответствующего цвета табличку», - сказал он.

В День государственного флага, 22 августа, в Москве у стен Музея Победы состоялось сразу несколько тематических акций. В рамках одной из них активисты развернули триколор площадью более 1 000 кв м, - в этом мероприятии участвовали более 1000 человек.

В 17.00 на Поклонной горе стартует большой концерт, в ходе которого перед зрителями выступят такие группы как "Серьга", "Чайф", "7Б" и другие известные артисты. Вход на концерт - бесплатный.