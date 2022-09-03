Собянин призвал москвичей проголосовать на выборах муниципальных депутатов 9-11 сентября

11:41

Мэр Москвы Сергей Собянин призвал горожан на предстоящих выборах депутатов советов муниципальных образований проголосовать «за команду единомышленников от «Единой России» и общественной организации «Мой район».

Выборы состоятся 9-11 сентября. По словам мэра, «Единая Россия» идет на них большой командой кандидатов, сформированной вместе с региональной общественной организацией «Мой район». «На выборы идут учителя и врачи, предприниматели и работники социальной сферы, местные активисты и волонтеры - те, кто любит Москву и свой район, - отмечает Собянин на своем сайте. - Они знают, где не хватает клумб, а где лавочек, где нужно обустроить спортивную площадку и в каком здании нужен ремонт. Кандидаты в депутаты от «Единой России» готовы отстаивать интересы москвичей и делать для развития районов все, что в их силах. Именно поэтому крайне важно поддержать их - благодаря этому город станет еще лучше и удобнее для жизни».

Напомним, проголосовать москвичи смогут офлайн, на традиционном участке, и онлайн – при помощи системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Голосовать смогут жители всей Москвы, кроме тех, кто зарегистрирован в Щукино и большей части ТиНАО (здесь выбирать совет депутатов будут только в Троицке). Участвовать в ДЭГ можно будет без предварительной регистрации и в любой из трех дней. Москвичи смогут уже в дни голосования решить, идти на участок или сделать выбор по телефону.