Более тысячи россиян получат в Сбере новую ИТ-профессию по льготной госпрограмме
17:20 07.09.2022
В 2022 году более одной тысячи человек смогут получить образование в рамках проекта «Цифровые профессии» в СберУниверситете по программам Data Engineer, Data Scientist, Java Developer, Data Analyst, Frontend-разработчик. На сегодняшний день обучение прошли 500 слушателей, и поступили заявки от 2,3 тысяч желающих. Самая популярная среди студентов программа СберУниверситета — Frontend-разработчик, далее следуют Java Developer и Data Scientist.
СберУниверситет третий год подряд активно поддерживает госпрограммы, направленные на обучение цифровым профессиям. В текущем году 50% слушателей СберУниверситета, выбравшие образовательные программы в рамках проекта «Цифровые профессии», получили скидку в размере 100% от стоимости обучения. Ещё 50% получили скидку в 75%.
Согласно статистике СберУниверситета, льготные курсы имеют очень высокий процент завершаемости обучения: до 78% студентов получают дипломы о профессиональной подготовке. До декабря 2022 года СберУниверситет запустит еще 14 образовательных потоков «Цифровых профессий».
«Как крупнейший работодатель для ИТ-специалистов мы обладаем глубокой экспертизой и с радостью делимся со студентами знаниями и накопленным опытом. И мы гордимся тем, что из стен нашего СберУниверситета выходят тысячи разработчиков для высокотехнологических отраслей», - отметила старший вице-президент, руководитель HR Сбербанка Наталья Дудина.
Госпрограмма «Цифровые профессии» позволяет гражданам России в возрасте от 16 лет и до достижения пенсионного возраста получить дополнительное образование в сфере ИТ-технологий. Размер скидки на обучение составляет от 50% до 100%, в зависимости от принадлежности к льготной категории (безработные, студенты, инвалиды, бюджетники, родители детей в возрасте до 3 лет или граждане с низкими доходами).
НОВОСТИ
- 17:00 07.09.2022
- ФРГ поставляет самое современное оружие Украине, оно необходимо в боях на востоке — Шольц
- 16:32 06.09.2022
- ВСУ за сутки трижды обстреляли территорию ЗАЭС, боеприпас упал на крышу спецкорпуса
- 15:32 06.09.2022
- Российские ВКС и ПВО сбили три Су-25 Воздушных сил Украины в Николаевской области — МО РФ
- 14:32 05.09.2022
- Российские войска уничтожили пусковую установку HIMARS в Харьковской области
- 13:00 05.09.2022
- ВСУ утром 30 раз обстреляли Каменку-Днепровскую в Запорожской области
- 19:30 03.09.2022
- ВКС России сбили два украинских Су-25 в Херсонской области, МиГ-29 под Днепром
- 18:00 03.09.2022
- У границ РФ находятся более 50 подконтрольных Пентагону биолабораторий — Минобороны России
- 11:00 03.09.2022
- Военные ВВО на учениях «Восток-2022» предотвратили высадку десанта «противника» на Курилы
- 08:40 03.09.2022
- В Энергодаре раздались пять мощных взрывов
- 14:32 02.09.2022
- Подлодки станут главной ударной силой ВМС Британии в военных конфликтах — глава Минобороны
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать