Более тысячи россиян получат в Сбере новую ИТ-профессию по льготной госпрограмме

17:20

В 2022 году более одной тысячи человек смогут получить образование в рамках проекта «Цифровые профессии» в СберУниверситете по программам Data Engineer, Data Scientist, Java Developer, Data Analyst, Frontend-разработчик. На сегодняшний день обучение прошли 500 слушателей, и поступили заявки от 2,3 тысяч желающих. Самая популярная среди студентов программа СберУниверситета — Frontend-разработчик, далее следуют Java Developer и Data Scientist.

СберУниверситет третий год подряд активно поддерживает госпрограммы, направленные на обучение цифровым профессиям. В текущем году 50% слушателей СберУниверситета, выбравшие образовательные программы в рамках проекта «Цифровые профессии», получили скидку в размере 100% от стоимости обучения. Ещё 50% получили скидку в 75%.

Согласно статистике СберУниверситета, льготные курсы имеют очень высокий процент завершаемости обучения: до 78% студентов получают дипломы о профессиональной подготовке. До декабря 2022 года СберУниверситет запустит еще 14 образовательных потоков «Цифровых профессий».

«Как крупнейший работодатель для ИТ-специалистов мы обладаем глубокой экспертизой и с радостью делимся со студентами знаниями и накопленным опытом. И мы гордимся тем, что из стен нашего СберУниверситета выходят тысячи разработчиков для высокотехнологических отраслей», - отметила старший вице-президент, руководитель HR Сбербанка Наталья Дудина.

Госпрограмма «Цифровые профессии» позволяет гражданам России в возрасте от 16 лет и до достижения пенсионного возраста получить дополнительное образование в сфере ИТ-технологий. Размер скидки на обучение составляет от 50% до 100%, в зависимости от принадлежности к льготной категории (безработные, студенты, инвалиды, бюджетники, родители детей в возрасте до 3 лет или граждане с низкими доходами).