Приуроченная ко Дню города выставка «Спорт ЭКСПО» пройдет в «Лужниках» 11 сентября

18:57

В Москве в олимпийском комплексе «Лужники» 11 сентября состоится выставка достижений столичного спорта «Спорт ЭКСПО». Департамент спорта столицы подготовил к этому дню большую программу, которая войдет в празднование Дня города. Откроет спортивный праздник в 11:00 презентация проекта «Мой спортивный район» в ходе которой можно будет узнать о его возможностях и доступных видах тренировок. Потом горожане смогут участвовать в открытой тренировке по бегу, презентации проектов «Показать за 60 секунд» и «Спортивных выходных» с участием звездных гостей - четырехкратного олимпийского чемпиона Алексея Немова, телеведущего Владимира Маркони и других. Потом состоится парад-шествие «Московского спорта» в ходе которого представители 36 видов различных видов спорта покажут зрителям сложнейшие упражнения и элементы.

Также запланированы встреча с рекордсменом Книги рекордов Гиннесса Виктором Филипповым, открытый мастер-класс по брейк-дансу, лекция «Как подготовиться к ГТО», шоу с показательными выступления на кикере от спортсменов BMX, скейтборде и самокате. В рамках марафона Music Cycle Festival будут проходить открытые массовые сайкл-тренировки, в которых смогут принять участие более 2000 человек.

Весь день перед любителями спорта будут музыканты и артисты, например, MIA BOIKA, Niletto, Юлианна Карулова, Kamazz, Akmal, ФОГЕЛЬ, SEVILLE (ARTIK&ASTI), Джаро и Ханза, группы Пицца, Dabro, NLO и многие другие.

Более подробная информация размещена на официальном сайте «Спорт ЭКСПО». Вход на выставку будет бесплатным.