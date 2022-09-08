0
0
108
НОВОСТИ

Приуроченная ко Дню города выставка «Спорт ЭКСПО» пройдет в «Лужниках» 11 сентября

18:57 08.09.2022

В Москве в олимпийском комплексе «Лужники» 11 сентября состоится выставка достижений столичного спорта «Спорт ЭКСПО». Департамент спорта столицы подготовил к этому дню большую программу, которая войдет в празднование Дня города. Откроет спортивный праздник в 11:00 презентация проекта «Мой спортивный район» в ходе которой можно будет узнать о его возможностях и доступных видах тренировок. Потом горожане смогут участвовать в открытой тренировке по бегу, презентации проектов «Показать за 60 секунд» и «Спортивных выходных» с участием звездных гостей - четырехкратного олимпийского чемпиона Алексея Немова, телеведущего Владимира Маркони и других. Потом состоится парад-шествие «Московского спорта» в ходе которого представители 36 видов различных видов спорта покажут зрителям сложнейшие упражнения и элементы.

Также запланированы встреча с рекордсменом Книги рекордов Гиннесса Виктором Филипповым, открытый мастер-класс по брейк-дансу, лекция «Как подготовиться к ГТО», шоу с показательными выступления на кикере от спортсменов BMX, скейтборде и самокате. В рамках марафона Music Cycle Festival будут проходить открытые массовые сайкл-тренировки, в которых смогут принять участие более 2000 человек.

Весь день перед любителями спорта будут музыканты и артисты, например, MIA BOIKA, Niletto, Юлианна Карулова, Kamazz, Akmal, ФОГЕЛЬ, SEVILLE (ARTIK&ASTI), Джаро и Ханза, группы Пицца, Dabro, NLO и многие другие.

Более подробная информация размещена на официальном сайте «Спорт ЭКСПО». Вход на выставку будет бесплатным.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

19:50 08.09.2022
Выдача наличных с валютных счетов будет производиться в рублях по курсу банка - ЦБ
0
60
19:30 08.09.2022
В США не видят признаков развала сделки по зерну
0
91
18:30 08.09.2022
Россия не даст "замотать" историю с высказыванием Борреля - Захарова
0
193
17:40 08.09.2022
Албанцы пытаются тайком при поддержке Запада оккупировать север Косова — Вучич
0
236
17:12 08.09.2022
Посол Украины в Казахстане покинул Нур-Султан по требованию властей страны — источник
0
286
17:00 08.09.2022
США предоставят $2,2 млрд инвестиций на закупку оружия Украине и 18 ее соседям — Блинкен
0
259
16:32 08.09.2022
ВСУ несут большие потери в безрассудных контратаках под Соледаром и Северском — Кадыров
0
313
16:12 08.09.2022
Над Белгородом сбиты две ракеты, жертв нет
0
287
16:00 08.09.2022
Путин назначил Алексея Дедова новым послом РФ в Иране
0
278
15:32 08.09.2022
Великобритания заморозит тарифы на электричество на два года
0
333

Возврат к списку