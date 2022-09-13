Кабмин Армении обратился к РФ, ОДКБ и Совбезу ООН из-за действий Азербайджана

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Армении уже обратилось к России, ОДКБ и Совбезу ООН в связи с боевыми столкновениями на границе с Азербайджаном.

Об этом сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе кабмина.

"Правительство уже обратилось к России, ОДКБ и Совбезу ООН в связи с посягательством Азербайджана на суверенную территорию страны", - сказали в пресс-службе.