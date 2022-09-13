Кабмин Армении обратился к РФ, ОДКБ и Совбезу ООН из-за действий Азербайджана
09:00 13.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство Армении уже обратилось к России, ОДКБ и Совбезу ООН в связи с боевыми столкновениями на границе с Азербайджаном.
Об этом сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе кабмина.
"Правительство уже обратилось к России, ОДКБ и Совбезу ООН в связи с посягательством Азербайджана на суверенную территорию страны", - сказали в пресс-службе.
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