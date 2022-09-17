Израиль атаковал окрестности Дамаска — Reuters
08:40 17.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Израиль нанес удар по окрестностям столицы Сирии Дамаска. Об этом в субботу пишет агентство Рейтер. Оно отмечает, что первым об атаке утром в субботу сообщило государственное телевидение Сирии.
Силы ПВО Сирии «отразили израильскую атаку», указывает Рейтер.
НОВОСТИ
- 09:00 17.09.2022
- Новый штамм коронавируса будет более заразным, чем «омикрон» — Гинцбург
- 08:50 17.09.2022
- Захоронения в Изюме могут быть только братскими могилами солдат ВСУ — Рогов
- 08:30 17.09.2022
- Погранслужбы Киргизии и Таджикистана договорились пресекать провокации на границе
- 21:45 16.09.2022
- Максим Галкин попал в список физлиц-иноагентов
- 21:20 16.09.2022
- Байден собирается выступить с трибуны 77-й Генассамблеи ООН
- 21:00 16.09.2022
- Из-за краж и других криминальных действий магазтны в США потеряли за год почти сто миллиардов
- 20:16 16.09.2022
- Путин: Оказалось, что земли на Украине давно проданы американским компаниям, они свое зерно вывозят
- 19:40 16.09.2022
- ГА ООН разрешила Зеленскому выступить дистанционно
- 19:38 16.09.2022
- Российский еврейский конгресс собрался восстановить мир
- 19:20 16.09.2022
- Путин еще не определился с участием в G20, но делегация РФ там будет
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать