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НОВОСТИ

Израиль атаковал окрестности Дамаска — Reuters

08:40 17.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Израиль нанес удар по окрестностям столицы Сирии Дамаска. Об этом в субботу пишет агентство Рейтер. Оно отмечает, что первым об атаке утром в субботу сообщило государственное телевидение Сирии.

Силы ПВО Сирии «отразили израильскую атаку», указывает Рейтер.

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