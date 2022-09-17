Израиль атаковал окрестности Дамаска — Reuters

08:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Израиль нанес удар по окрестностям столицы Сирии Дамаска. Об этом в субботу пишет агентство Рейтер. Оно отмечает, что первым об атаке утром в субботу сообщило государственное телевидение Сирии.

Силы ПВО Сирии «отразили израильскую атаку», указывает Рейтер.