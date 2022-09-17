Володин предложил перевести школы в региональное подчинение

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин предложил поднять ответственность за школы с муниципального уровня на региональный для решения таких проблем, как нехватка учителей и состояние самих школ.

«Сегодня школы относятся к муниципальному уровню власти. Есть проблемы — нехватка учителей и состояние самих школ. Для решения этих задач ответственность за школы необходимо поднять на региональный уровень», — написал Володин в своем телеграм-канале в субботу.

Спикер Госдумы также предложил подписчикам выразить свое мнение к инициативе через опрос, прикрепленный к его сообщению.