Володин предложил перевести школы в региональное подчинение
14:00 17.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин предложил поднять ответственность за школы с муниципального уровня на региональный для решения таких проблем, как нехватка учителей и состояние самих школ.
«Сегодня школы относятся к муниципальному уровню власти. Есть проблемы — нехватка учителей и состояние самих школ. Для решения этих задач ответственность за школы необходимо поднять на региональный уровень», — написал Володин в своем телеграм-канале в субботу.
Спикер Госдумы также предложил подписчикам выразить свое мнение к инициативе через опрос, прикрепленный к его сообщению.
НОВОСТИ
- 15:00 17.09.2022
- "Норвегия становится бессовестно богаче" на фоне СВО - The Economist
- 13:00 17.09.2022
- Создатель фильмов про Шерлока Холмса Игорь Масленников умер на 91-м году жизни
- 12:30 17.09.2022
- В Москве выявили 7 077 случаев заражения коронавирусом за сутки
- 12:00 17.09.2022
- Военный конфликт на Украине угрожает мировому порядку - НАТО
- 11:30 17.09.2022
- В России выявили 58 305 случаев заражения ковидом за сутки
- 11:00 17.09.2022
- Летняя погода ожидает юг России, СКФО, Поволжье, Урал и Сибирь в ближайшие дни — Вильфанд
- 10:30 17.09.2022
- В Мелитополе был совершен теракт, подорваны линии электропередачи — УВД
- 10:00 17.09.2022
- США и Украина продолжают обсуждать поставки ракет большой дальности - СМИ
- 09:30 17.09.2022
- Тайвань исключил Россию из программы безвизового режима
- 09:00 17.09.2022
- Новый штамм коронавируса будет более заразным, чем «омикрон» — Гинцбург
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать