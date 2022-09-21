Шойгу назвал потери среди россиян в ходе СВО на Украине

09:57 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Потери РФ в ходе специальной военной операции составили 5 937 человек. Об этом сообщил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу в интервью телеканалу «Россия-24».

«Не могу не сказать, мы давно об этом не говорили: о наших потерях. Наши потери в спецоперации составили 5 937 человек», — заявил Шойгу.

По словам министра обороны России, военнослужащие мужественно выполняют свой долг. При этом он особо отметил работу медиков. «Больше 90 процентов раненых вернулись в строй», — добавил он.