В России выявили 53 045 случаев заражения ковидом за сутки
12:00 21.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 53 045, летальных исходов из-за ковида — на 107. Об этом сообщили в среду журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
Днем ранее в стране зарегистрировали 46 474 случая заражения и 98 смертей, всего с начала пандемии — 20 588 102 и 386 341 соответственно.
Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 59 718 против 52 194 днем ранее — до 19 537 543.
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