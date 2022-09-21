0
0
156
НОВОСТИ

«Киргизское единение» поддержало упрощение выдачи гражданства служащим в Вооруженных силах России иностранцам

13:41 21.09.2022

Глава межрегиональной общественной организации «Киргизское единение» Абдыганы Шакиров заявил, что поддерживает принятие Госдумой РФ закона, упрощающего выдачу гражданства иностранным гражданам, служащим в российских Вооруженных силах. «Говорят, ты можешь быть не гражданином той страны, но ты обязан быть патриотом той страны, где ты проживаешь. Если коротко ответить - да, я поддерживаю», - заявил Абдыганы Шакиров.

Шакиров отмечает, что мигранты, которые приезжали в Россию 10-20 лет тому назад становились здесь личностями, родили и вырастили детей. «Как им быть? Служить в той стране, где родители родились, или в той стране, где они сами родились. Я думаю, что правильно будет - это родина, вот для наших детей, которые родились в России, родина - это Россия», - считает Шакиров.

Напомним, Госдума РФ приняла закон об упрощении получения российского гражданства. Согласно этому документу, иностранцы, заключившие годовой контракт о службе в Вооруженных силах РФ, могут получить гражданство без длительного ожидания и других бюрократических преград. Кроме того, московские власти планирует развернуть в миграционном центре «Сахарово» полноценную инфраструктуру, которая будет содействовать работе Минобороны России при организации поступления на военную службу иностранных граждан.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

15:00 21.09.2022
Реальный курс рубля в 2023–2025 годах будет на 10-15% крепче, чем ранее — Решетников
0
29
14:43 21.09.2022
Собянин принял решение о дополнительной поддержке мобилизованных в Москве граждан
0
76
14:37 21.09.2022
Глава Союза таджикистанцев России поддержал решение о привлечении иностранцев к военной службе
0
83
14:32 21.09.2022
Решений об изменении статуса СВО и введении военного положения не было — Песков
0
95
14:12 21.09.2022
Евросоюз не воюет с Россией, а поддерживает Украину в защите своей независимости — ЕК
0
139
14:00 21.09.2022
Разговоров с иностранными лидерами перед обращением к гражданам у Путина не было — Песков
0
141
13:59 21.09.2022
Узбекская диаспора поддержала решение по участию иностранных граждан в защите Донбасса
0
148
13:32 21.09.2022
МИД Таджикистана заявил, что Киргизия нарушает договоренность об отводе войск от границы
0
163
13:20 21.09.2022
Снигиревский и Александровский округа включены в состав Херсонской области — ВГА
0
202
13:05 21.09.2022
Песков связал частичную мобилизацию с действиями стран НАТО против РФ
0
296

Возврат к списку