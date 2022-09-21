«Киргизское единение» поддержало упрощение выдачи гражданства служащим в Вооруженных силах России иностранцам

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Глава межрегиональной общественной организации «Киргизское единение» Абдыганы Шакиров заявил, что поддерживает принятие Госдумой РФ закона, упрощающего выдачу гражданства иностранным гражданам, служащим в российских Вооруженных силах. «Говорят, ты можешь быть не гражданином той страны, но ты обязан быть патриотом той страны, где ты проживаешь. Если коротко ответить - да, я поддерживаю», - заявил Абдыганы Шакиров.

Шакиров отмечает, что мигранты, которые приезжали в Россию 10-20 лет тому назад становились здесь личностями, родили и вырастили детей. «Как им быть? Служить в той стране, где родители родились, или в той стране, где они сами родились. Я думаю, что правильно будет - это родина, вот для наших детей, которые родились в России, родина - это Россия», - считает Шакиров.

Напомним, Госдума РФ приняла закон об упрощении получения российского гражданства. Согласно этому документу, иностранцы, заключившие годовой контракт о службе в Вооруженных силах РФ, могут получить гражданство без длительного ожидания и других бюрократических преград. Кроме того, московские власти планирует развернуть в миграционном центре «Сахарово» полноценную инфраструктуру, которая будет содействовать работе Минобороны России при организации поступления на военную службу иностранных граждан.