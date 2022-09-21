Володин предложил обсудить мобилизацию депутатов и сотрудников аппарата Думы

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спикер Госдумы Вячеслав Володин на заседании палаты в среду предложил обсудить вопрос о мобилизации депутатов и сотрудников аппарата Думы, которые обладают специальностями, востребованными в рамках проведения специальной военной операции на Украине.

«У нас есть помощники, у нас есть большой аппарат. <…> Давайте соберем тех, кто имеет опыт, кто работает с нами и хотел бы принять участие [в спецоперации], [он] может быть добровольцем, мы это только поддержим. У нас должна быть здесь позиция, мы с вами ее должны реализовать, потому что я знаю наших коллег, они здесь присутствуют, [которые] заявление [об участии в спецоперации] писали», — сказал спикер.