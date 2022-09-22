Сбербанк прорабатывает варианты решения вопроса с ипотекой мобилизованных россиян
11:47 22.09.2022
В Сбербанке сейчас прорабатываются различные варианты решения вопроса с кредитами мобилизованных россиян, в том числе ипотекой, заявил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин. При этом в финансовой организации будут учитывать и перспективу внесения инициатив в законодательство РФ. «Мы ознакомлены с рекомендациями ЦБ, и сейчас Сбербанком прорабатываются различные варианты решения задач с учетом возможных законодательных инициатив», - сообщил Ведяхин на форуме «Банки России – XXI век», который проходит в Казани.
Напомним, Центробанк 21 сентября рекомендовал банкам и микрофинансовым организациям предоставлять кредитные каникулы мобилизованным россиянам и рекомендовал банкам не взыскивать с них просрочки по кредитам, а так же не выселять их из ипотечного жилья, на которые ранее было обращено взыскание. Такие же рекомендации даны в отношении родственников, находящихся на иждивении мобилизованных. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что нужно в рамках законодательства закрепить положения о кредитных каникулах для мобилизованных россиян, а первый заместитель руководителя комитета Госдумы по строительству Владимир Кошелев рассказал, что будет вносить инициативу об оплате государством ипотеки и автокредитов на время службы мобилизованных.
Как заявил Ведяхин, клиенты Сбербанка сейчас могут проводить все виды операций, при этом повышенного спроса на какие-то из них не было отмечено.
Частичная мобилизация была объявлена в России 21 сентября президентом Владимиром Путиным. Как заявил министр обороны Сергей Шойгу, планируется призвать примерно 300 тыс. резервистов.
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