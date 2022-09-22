Сбербанк предложил клиентам записываться на посещение офиса через виртуального помощника
12:13 22.09.2022
Клиентам Сбербанка предлагают воспользоваться услугой бронирования времени посещения офиса, используя виртуального помощника. О такой опции на форуме «Банки России – XXI век» рассказал первый заместитель председателя правления финансовой организации Александр Ведяхин. «Уже сейчас, с начала сентября розничным клиентам доступна новая услуга - они могут записаться в офис Сбербанка с помощью наших виртуальных ассистентов», - заявил топ-менеджер компании.
Для онлайн-записи нужно в мобильном приложении Сбербанка сказать виртуальному ассистенту «Записаться в офис». После этого ассистентом будут предложены на выбор ближайшие отделения банка и удобное время для их посещения, сообщил Ведяхин.
Кроме того, Сбербанк начал эксперимент по онлайн-бронированию времени посещения офиса для юридических лиц.
XIX Международный банковский форум «Банки России — XXI век», организованный Ассоциацией региональных банков, стартовал в Казани 21 сентября и продлится до 24 сентября.
НОВОСТИ
- 10:20 22.09.2022
- Генерал Ходжес заявил, что США могут уничтожить Черноморский флот
- 14:32 21.09.2022
- Решений об изменении статуса СВО и введении военного положения не было — Песков
- 13:05 21.09.2022
- Песков связал частичную мобилизацию с действиями стран НАТО против РФ
- 13:00 21.09.2022
- Мобилизация может коснуться некоторых выпускников военных кафедр — Картаполов
- 12:32 21.09.2022
- Будут сформированы новые части для усиления защиты госграницы РФ
- 12:07 21.09.2022
- Мобилизации касается в первую очередь военнообязанных первого разряда — Картаполов
- 11:20 21.09.2022
- Потери ВСУ в ходе СВО составили более 100 тыс. человек убитыми и ранеными — Шойгу
- 10:07 21.09.2022
- Студентов частичная мобилизация не коснется — Шойгу
- 22:31 20.09.2022
- Глава комитета Госдумы по обороне: Всеобщей мобилизации не будет
- 16:12 19.09.2022
- Идею Кадырова о самомобилизации населения должны оценивать в Минобороны — Песков
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать