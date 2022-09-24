В центе Варшавы проходит демонстрация «Нет украинизации Польши»
15:50 24.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Как передает корр. ТАСС с места событий, мероприятие организовано националистической польской партией «Конфедерация польской короны». Акция собрала около двух сотен человек с польскими флагами и транспарантами. «Здесь Польша, а не Укропол», «Президент за месяц сделал для украинцев больше, чем за 7 лет для поляков», «Хватит спонсировать чужую войну», «Почему поляк должен уступать украинцу место в очереди к врачу?», «Помним Волынь» — гласят тексты на транспарантах участников демонстрации. С этими лозунгами они намерены дойти до Президентского дворца.
Выступая перед собравшимися, лидеры протеста указали на текущие угрозы, которые представляет собой массовый наплыв в Польшу граждан Украины. По их словам, в Польше действуют такие нормы права, которые ставят украинцев в привилегированное положение в сравнении с поляками. Также, как считают организаторы демонстрации, польское правительство закрывает глаза на проявления бандеровщины и негативного отношения украинцев к Польше и полякам.
Новости
- 16:20 24.09.2022
- Голосование на референдумах очень прозрачно и демократично - наблюдатель из США
- 16:10 24.09.2022
- К угрозам применения ядерного оружия ЕС нужно относиться серьезнее - Боррель
- 16:00 24.09.2022
- Почти половину избирательных участков Энергодара охраняют чеченские бойцы - Кадыров
- 14:30 24.09.2022
- Более 17 массовых захоронений жертв украинской агрессии обнаружено в ЛНР
- 14:20 24.09.2022
- За 4 дня 54 россиянина получили отказ во въезде в Польшу - погранохрана
- 14:16 24.09.2022
- У здания Кунцевского военного комиссариата на улице Партизанской в Москве образовалась очередь
- 14:10 24.09.2022
- Семьи мобилизуемых граждан в Курской области получат патронаж - глава региона
- 13:30 24.09.2022
- Даже под обстрелами жители ЛНР идут голосовать за вхождение в РФ
- 13:20 24.09.2022
- Заявления ЕС поощряют участников экстремистских организаций - Пискарев
- 13:10 24.09.2022
- Наблюдатель из ФРГ высоко оценил организацию референдума в Запорожской области
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать