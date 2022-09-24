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В центе Варшавы проходит демонстрация «Нет украинизации Польши»

15:50 24.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Демонстрация под лозунгом «Нет украинизации Польши» проходит в субботу в центре Варшавы.

Как передает корр. ТАСС с места событий, мероприятие организовано националистической польской партией «Конфедерация польской короны». Акция собрала около двух сотен человек с польскими флагами и транспарантами. «Здесь Польша, а не Укропол», «Президент за месяц сделал для украинцев больше, чем за 7 лет для поляков», «Хватит спонсировать чужую войну», «Почему поляк должен уступать украинцу место в очереди к врачу?», «Помним Волынь» — гласят тексты на транспарантах участников демонстрации. С этими лозунгами они намерены дойти до Президентского дворца.

Выступая перед собравшимися, лидеры протеста указали на текущие угрозы, которые представляет собой массовый наплыв в Польшу граждан Украины. По их словам, в Польше действуют такие нормы права, которые ставят украинцев в привилегированное положение в сравнении с поляками. Также, как считают организаторы демонстрации, польское правительство закрывает глаза на проявления бандеровщины и негативного отношения украинцев к Польше и полякам.


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