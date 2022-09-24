Почти половину избирательных участков Энергодара охраняют чеченские бойцы - Кадыров

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бойцы из Чеченской Республики (ЧР) обеспечивают безопасность на 19 избирательных участках из 45, расположенных в Энергодаре Запорожской области. Об этом глава Чечни Рамзан Кадыров написал в своем телеграм-канале.



«В городе Энергодаре Запорожской области работают 45 избирательных участков, референдум по вхождению области в состав России проходит по плану. В зоне ответственности бойцов из Чеченской Республики под руководством дорогого брата командира ОМОН „Ахмат-Грозный“ управления Росгвардии по ЧР Анзора Бисаева 19 избирательных участков. На каждом из них идеальный порядок и обеспечена надежная защита», — написал Кадыров.



