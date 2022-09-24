Почти половину избирательных участков Энергодара охраняют чеченские бойцы - Кадыров
16:00 24.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«В городе Энергодаре Запорожской области работают 45 избирательных участков, референдум по вхождению области в состав России проходит по плану. В зоне ответственности бойцов из Чеченской Республики под руководством дорогого брата командира ОМОН „Ахмат-Грозный“ управления Росгвардии по ЧР Анзора Бисаева 19 избирательных участков. На каждом из них идеальный порядок и обеспечена надежная защита», — написал Кадыров.
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