Голосование на референдумах очень прозрачно и демократично - наблюдатель из США

16:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Жители республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей на референдумах по вхождению в состав РФ выражают свою демократическую волю, процесс голосования в Севастополе проходит прозрачно. Об этом заявил журналистам в субботу американский журналист Уайетт Рид, который является наблюдателем на голосовании на участках в Севастополе.



«Все, что я видел до сих пор, было очень прозрачным, очень открытым, — сказал Уайетт Рид на участке для голосования. — Мы видим, как много людей здесь, только за последние несколько минут проголосовало около десятка человек. Явно, что люди здесь считают это очень важным, они хотят выразить свою демократическую волю к самоопределению, и понятно, что это (референдум — прим. ТАСС) является самым прямым способом для этого».



Наблюдатель из Бразилии Энрике Домингес отметил высокий уровень организации голосования на референдумах и его соответствие международным стандартам. «Это первый избирательный участок, который мы пока что посетили здесь. Представляется, что избирательный процесс проходит нормально», — сказал он.



