Референдумы в ЛНР и ДНР признаны состоявшимися

20:56 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Явка на референдуме в Донецкой Народной Республике превысила 50%, его можно считать состоявшимся. Об этом на брифинге в ЦИК региона сообщил глава Общественной палаты республики Александр Кофман.

«Согласно международным нормам, референдум считается состоявшимся, если на нем проголосовали 50% плюс один избиратель. По результатам вчерашнего дня этот рубеж достигнут», — сказал Кофман. Он добавил, что по факту референдум можно признать состоявшимся.

Референдум по вхождению Луганской Народной Республики (ЛНР) в РФ признан состоявшимся, поскольку на нем проголосовали более 50% избирателей. Об этом в воскресенье в интервью ТАСС скала глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) ЛНР Елена Кравченко.

«На всей территории Луганской Народной Республики отмечается высокая явка. На третий день голосования приняло участие более 50% участников референдума. Таким образом, референдум считается состоявшимся», — сказала Кравченко.

По состоянию на 23 сентября в ЛНР в списки для голосования были включены 1 360 768 участников референдума. В ЦИК отметили, что явка по итогам третьего дня составила 76,09%.