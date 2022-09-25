Референдумы в ЛНР и ДНР признаны состоявшимися
20:56 25.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Согласно международным нормам, референдум считается состоявшимся, если на нем проголосовали 50% плюс один избиратель. По результатам вчерашнего дня этот рубеж достигнут», — сказал Кофман. Он добавил, что по факту референдум можно признать состоявшимся.
Референдум по вхождению Луганской Народной Республики (ЛНР) в РФ признан состоявшимся, поскольку на нем проголосовали более 50% избирателей. Об этом в воскресенье в интервью ТАСС скала глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) ЛНР Елена Кравченко.
«На всей территории Луганской Народной Республики отмечается высокая явка. На третий день голосования приняло участие более 50% участников референдума. Таким образом, референдум считается состоявшимся», — сказала Кравченко.
По состоянию на 23 сентября в ЛНР в списки для голосования были включены 1 360 768 участников референдума. В ЦИК отметили, что явка по итогам третьего дня составила 76,09%.
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