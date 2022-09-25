FT рассказала, как Запад может отреагировать на применение ядерного оружия на Украине
20:15 25.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Два источника сообщили изданию, что ядерный удар по Украине вряд ли вызовет зеркальный ответ со стороны Запада, однако заверили, что он приведет к ответным шагам с применением обычного вооружения, чтобы «наказать Россию». Как заметил один из собеседников агентства, у Запада на этот счет «есть много красных линий», и они, возможно, проходят не там, как это представляют себе в руководстве РФ. Дополнительных подробностей по поводу красных линий западных стран газета не приводит.
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