Казахстан исходит из принципов территориальной целостности государств — МИД о ЛНР и ДНР

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Казахстана исходят из принципов территориальной целостности государств и их суверенного равенства. Об этом в понедельник заявил ТАСС официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров, комментируя проведение референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области.

«Что касается проведения самопровозглашенными государствами ЛНР и ДНР и военными администрациями Запорожской и Херсонской областей референдумов о присоединении к России, то Казахстан исходит из принципов территориальной целостности государств, их суверенного равенства и мирного сосуществования», — сказал он.