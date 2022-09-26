ЕС отложит решение по введению потолка цен на российскую нефть — Bloomberg
17:12 26.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Евросоюз отложит принятие решения о введении потолка цен на нефть из РФ в связи с разногласиями между странами. Об этом в понедельник сообщило агентство Блумберг со ссылкой на источники.
По их данным, ряд стран, среди которых Венгрия и Кипр, выступают против введения потолка цен на российскую нефть, в то время как в ЕС подобные решения принимаются лишь единогласно.
Блумберг отмечает, что многие детали по-прежнему обсуждаются. Так, например, вопрос о том, на каком уровне устанавливать потолок цен, остается открытым.
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