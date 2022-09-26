ФСБ пресекла шпионскую акцию консула Генконсульства Японии во Владивостоке — спецслужба
18:40 26.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
ФСБ России задержала консула Генконсульства Японии во Владивостоке Мотоки Тацунори при получении им сведений ограниченного распространения. Дипломат объявлен персоной нон грата, сообщили ТАСС в понедельник в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
«Федеральной службой безопасности в Приморском крае пресечена шпионская акция консула Генерального консульства Японии во Владивостоке Мотоки Тацунори. Японский дипломат задержан с поличным при получении за денежное вознаграждение сведений ограниченного распространения об актуальных аспектах сотрудничества России с одной из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, влиянии санкционной политики Запада на экономическую ситуацию в Приморском крае», — отметили в ФСБ.
В спецслужбе подчеркнули, что Мотоки Тацунори объявлен персоной нон грата в связи с деятельностью, несовместимой со статусом дипломата, а японской стороне заявлен протест по дипломатическим каналам.
Согласно данным из открытых источников, Мотоки Тацунори является консулом по политическим вопросам. Согласно международным нормам, дипломаты обладают неприкосновенностью в стране, где они работают, но их можно лишить права пребывания в случае враждебных действий или нарушения закона. Как следует из Венской конвенции, государство пребывания может в любое время уведомить аккредитующее государство, что глава представительства или другой дипломатический работник является персоной нон грата и что его пребывание в стране неприемлемо.
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