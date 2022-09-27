ЕС может ввести санкции против европейцев — наблюдателей на референдумах о вхождении в РФ
15:32 27.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Евросоюз может ввести санкции против европейцев, которые выступили наблюдателями на референдумах о вхождении в состав РФ Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областей. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции в Брюсселе представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.
«Конечно, есть такая возможность, если страны — члены ЕС будут полагать, что эти люди вовлечены (в организацию проведения референдумов — прим. ТАСС)», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
По словам Стано, ЕС никогда не признает результаты этих референдумов, как и поддержку их проведения. «Странам-членам решать, подпадают ли эти люди (европейские наблюдатели) под санкционные режимы. Каждое дело будет рассматриваться отдельно», — добавил он.
По данным ЦИК РФ, наблюдать за голосованием на референдумах о вхождении в состав РФ Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областей прибыли более 100 международных наблюдателей из 40 стран, включая европейские государства.
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