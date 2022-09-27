0
0
71
НОВОСТИ

ЕС может ввести санкции против европейцев — наблюдателей на референдумах о вхождении в РФ

15:32 27.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз может ввести санкции против европейцев, которые выступили наблюдателями на референдумах о вхождении в состав РФ Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областей. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции в Брюсселе представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

«Конечно, есть такая возможность, если страны — члены ЕС будут полагать, что эти люди вовлечены (в организацию проведения референдумов — прим. ТАСС)», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

По словам Стано, ЕС никогда не признает результаты этих референдумов, как и поддержку их проведения. «Странам-членам решать, подпадают ли эти люди (европейские наблюдатели) под санкционные режимы. Каждое дело будет рассматриваться отдельно», — добавил он.

По данным ЦИК РФ, наблюдать за голосованием на референдумах о вхождении в состав РФ Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областей прибыли более 100 международных наблюдателей из 40 стран, включая европейские государства.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

16:00 27.09.2022
МО РФ не обращалось к Казахстану и Грузии с просьбой о возвращении оттуда россиян
0
34
15:00 27.09.2022
Станция управления комплекса БЛА «Байрактар» уничтожена в Днепропетровской области
0
138
14:32 27.09.2022
Смертная казнь при действующей Конституции РФ невозможна — Клишас
0
192
14:12 27.09.2022
Дума приняла закон о праве добровольцев, уволенных после начала СВО, вернуться на работу
0
128
14:12 27.09.2022
Путин назвал «сплошным надувательством» ситуацию с вывозом зерна с Украины
0
202
14:00 27.09.2022
Кремль не располагает данными о количестве мужчин, покинувших РФ с 21 сентября
0
224
13:32 27.09.2022
Украинцы массово приезжают в Польшу, оформляют пособия и уезжают назад — мэр Пшемысля
0
270
13:20 27.09.2022
Песков не стал говорить о возможном создании нового округа в РФ
0
284
13:05 27.09.2022
РФ может увеличить закупки чая в Индии при переходе на взаиморасчеты в национальной валюте
0
271
13:00 27.09.2022
Песков не исключил, что нарушения работы «Северных потоков» могут быть следствием диверсии
0
289

Возврат к списку